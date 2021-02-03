В январе 266 водителей в Тульской области садились за руль пьяными Фото: Алексей ФОКИН

За первый месяц наступившего года сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 266 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них 141 водитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

23 водителя из выявленных ранее уже были замечены в подобных правонарушениях.

Помните, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит не только штраф от 30 до 300 тысяч рублей, но и лишение свободы на срок до двух лет, а также права занимать определенные должности.