В тульском комитете ЗАГС слились два отдела, но место их расположения осталось прежним Фото: соцсети

Объединились отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления, перемены имени и сектор по регистрации смерти и расторжения брака. Однако эти структурные изменения никак не отразатся на работе с гражданами.

Так. отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления и перемены имени по-прежнему работает на проспекте Ленина, 91. Прием со вторника по пятницу с 9:00 до 17:30, по субботам с 9:00 до 16:30 (перерыв с 13:00 да 13:48). Тел.: 24-98-82, доб. 5.

Сектор по регистрации расторжения брака и смерти открыт на Степанова, 34а, по рабочим дням с 8:00 до 18:00, по субботам - с 8:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 да 13:48). Тел.: 24-98-82, доб. 3.