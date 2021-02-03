В Туле стационар клинической больницы №2 - больше не «ковидный» госпиталь Фото: Алексей ФОКИН

Последнего пациента выписали отсюда днем ранее, и сейчас в стационаре проводится дезинфекция.

Стационар Тульской областной клинической больницы №2 на Тимирязева, 27, работал как коронавирусный госпиталь с 14 октября. За это время здесь вылечили более 920 пациентов, через реанимационное отделение прошли 105 человек.

Теперь стационар готов к приему пациентов в штатном режиме - в ортопедическом и хирургическом отделениях снова будут проводить операции.