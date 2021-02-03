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Спасательный центр МЧС дезинфицировал Московский вокзал в Туле

Были обработаны места ожидания в целях распространения коронавирусной инфекции
Елизавета УТКИНАЕлизавета УТКИНА
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Спасательный центр МЧС дезинфицировал Московский вокзал в Туле

Спасательный центр МЧС дезинфицировал Московский вокзал в Туле

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники МЧС продолжают проводить дезинфекцию помещений. Так, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сотрудники спасательного центра обработали места ожидания на главном железнодорожном вокзале Тулы.

Обработали большой зал №4, а также главный. Подобные дезинфицирующие бригады работают каждый день с пяти утра.

Как прокомментировал представитель пресс-службы, сотрудники выезжают по заявкам в особо значимые социальные объекты: детские сады, поликлиники, места общественного пребывания. Накануне такие работы проводились в ледовом дворце.