Спасательный центр МЧС дезинфицировал Московский вокзал в Туле
Фото: Алексей ФОКИН
Сотрудники МЧС продолжают проводить дезинфекцию помещений. Так, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сотрудники спасательного центра обработали места ожидания на главном железнодорожном вокзале Тулы.
Обработали большой зал №4, а также главный. Подобные дезинфицирующие бригады работают каждый день с пяти утра.
Как прокомментировал представитель пресс-службы, сотрудники выезжают по заявкам в особо значимые социальные объекты: детские сады, поликлиники, места общественного пребывания. Накануне такие работы проводились в ледовом дворце.