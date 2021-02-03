Житель Тульской области украл у знакомой серьги: сказал, что просто хочет посмотреть их поближе Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске установили подозреваемого совершении кражи. 17-летний неработающий житель Донского несколько раз просил деньги в долг у своей 16-летней знакомой, но та отказывала.

Тогда «целеустремленный» молодой человек попросил якобы поближе посмотреть ее сережки. Воспользовавшись забывчивостью девушки, он их забрал.

Спустя какое-то время полицейские его нашли. Подозреваемый свою вину признал.