В Тульской области на дороге «Болохово-Шварц» в ДТП пострадали два человека Фото: материалы пресс-служб

2 февраля в 14:18 на 5-ом километре дороги «Болохово-Шварц» Киреевского района мужчина, управляя автомобилем «Chevrolet Niva», врезался в металлическое барьерное ограждение дороги. После он столкнулся с «Nissan Qashqai».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Nissan», а также пассажир «Chevrolet». Они получили различные травмы и после оказания медицинской помощи были отпущены.

Уважаемые водители, большинство аварий случается по причине несоблюдения ПДД. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!