Житель Новомосковска сядет на 14 лет за сбыт марихуаны Фото: Алексей ФОКИН

В ходе следствия было установлено, что летом 2020 года житель Новомосковска Тульской области незаконно сбыл потребителю наркотических средств марихуану массой 0,3 г. Кроме того, наркоторговец систематически позволял употреблять незаконные вещества у себя дома.

В результате оперативно-розыскных мероприятий у мужчины было изъято больше 210 грамм наркотических средств.

Суд назначил ему 14 лет колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.