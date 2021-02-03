Жителя Казани осудили в Тульской области за хранение наркотиков Фото: Алексей ФОКИН

Как установлено в ходе судебного следствия, фигурант уголовного дела приобрел в октябре прошлого года сверток с наркотическим средством «соль», который в последствии хранил дома для дальнейшего личного употребления, без цели сбыта. Однако его противоправная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а наркотическое средство изъято.

Приговором Узловского городского суда от 26.01.2021 26-летний житель Казани согласно по ч. 1 ст. 228 УК РФ теперь обязан выплатить штраф размере 25 000 рублей.