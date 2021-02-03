В Тульской области районную администрацию суд заставил провести коммуникации в дома семей с детьми-инвалидами Фото: Игорь КОПЫТОВ

В ходе прокурорской проверки обращения льготников установлено, что в прошлом году администрация МО Узловский район предоставила в поселке Каменецкий земельные участки для индивидуального жилого строительства семьям, имеющим детей-инвалидов. Однако в нарушение требований закона они не были обеспечены коммунальной и транспортной инфраструктурой.

С целью восстановления нарушенных прав социальной поддержки решением суда на местную администрацию возложена обязанность провести коммуникации и обустроить дорогу до конца текущего года.