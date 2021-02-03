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Жизнь в коммуналке по-тульски: мужчина украл у соседки холодильник

За преступление житель Узловского района поплатился свободой
Игорь КОПЫТОВ
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Жизнь в коммуналке по-тульски: мужчина украл у соседки холодильник

Жизнь в коммуналке по-тульски: мужчина украл у соседки холодильник

Фото: Алексей ФОКИН

45-летний узловчанин в конце прошлого года среди беда дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вломился в комнату своей соседки по квартире и похитил у нее мини-холодильник стоимостью 2 тысячи руб.

Согласно приговору городского суда, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Теперь ему предстоит провести 3 месяца в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.