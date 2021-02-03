Жизнь в коммуналке по-тульски: мужчина украл у соседки холодильник Фото: Алексей ФОКИН

45-летний узловчанин в конце прошлого года среди беда дня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вломился в комнату своей соседки по квартире и похитил у нее мини-холодильник стоимостью 2 тысячи руб.

Согласно приговору городского суда, он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Теперь ему предстоит провести 3 месяца в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.