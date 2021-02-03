В Тульской области посадят в тюрьму злостного неплательщика алиментов Фото: Алексей ФОКИН

Узловский городской суд приговорил к тюремному сроку ранее уже судимого 49-летнего безработного местного жителя за то, что тот уклонялся от уплаты алиментов. При этом в центр занятости населения с целью трудоустройства, дабы по закону иметь возможность погасить образовавшийся долг, он не обращался. В результате накопилась сумма свыше 77 тысяч рублей.

Суд, согласно ч. 1 ст. 157 УК РФ назначил узловчанину наказание в виде 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.