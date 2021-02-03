В Тульской области рабочим не доплатили за сверхурочную работу свыше 74 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

В прокуратуру за помощью обратились бывшие работники Узловского машиностроительного завода. Установлено, что заявители на протяжении целого года осуществляли трудовую деятельность в соответствии с графиком, включающим в себя сверхурочную работу. Однако заработную плату им рассчитывали без учета переработки.

В результате, по постановлению прокурора генерального директора предприятия оштрафовали за нарушения трудового законодательства на 30 тысяч рублей по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, рабочим выплачен долг по зарплате свыше 74 тысяч рублей.