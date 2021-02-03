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Спорт

Тулячка Екатерина Реньжина оказалась самой быстрой на Чемпионат Москвы по легкой атлетике

Спортсменка показала лучший результат на 200 метрах
Игорь КОПЫТОВ
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Тулячка Екатерина Реньжина стала самой быстрой на Чемпионат Москвы по легкой атлетике

Тулячка Екатерина Реньжина стала самой быстрой на Чемпионат Москвы по легкой атлетике

Фото: соцсети

Реньжина завоевала «золото» Чемпионата Москвы по легкой атлетике в помещении, проходившего в последних числах января в столичном комплексе ЦСКА. Среди женщин наша спортсменка стала первой в забеге на 200 метров с результатом 23,54 секунды. На соревнованиях она шла в зачете как представитель сразу двух школ — Московской ГБУ «ЦОП по легкой атлетике» и тульской МБУ СШОР «Легкая атлетика».

Теперь Екатерина Реньжина готовится к XXX всероссийским соревнованиям «Русская зима».