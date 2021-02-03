Коронавирус в Тульской области, последние новости на 3 февраля 2021: 186 человек выздоровели за сутки Фото: Алексей ФОКИН

По данным статистики, 3 февраля в Тульской области зарегистрировано 167 новых случаев заражения коронавирусом. Это число незначительно меньше вчерашнего значения. За весь период в общей сложности заразились вирусом 29434 человека.

Наряду с этим, 186 человек за стуки победили ковид. Всем выздоровевшим пришли отрицательные результаты тестирования. Так, всего в Тульской области поправились 26 728 человека.

Тем не менее, обновилась и статистика смертности: 11 человек с коронавирусом умерли за сутки в Тульской области. У большинства из них болезнь дала осложнения, кроме того, некоторые имели хронические заболевания и находились в группе повышенного риска. Всего в регионе от вируса скончались 1 037 человек.