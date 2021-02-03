В Тульские храмы неизвестные подбрасывают листовки с призывами отказаться от вакцинации и индивидуальных средств защиты Фото: Алексей ФОКИН

В тульских храмах стали находить листовки следующего содержания: прихожан призывают не вакцинироваться и отказаться от ношения масок, использования антисептиков и прочих средств индивидуальной защиты, необходимых в период пандемии.

Неизвестные, очевидно, хотят запугать граждан, называя вакцинацию от COVID-19 «геноцидом народа». Кроме того, они пытаются внушить людям мысль, что Православная Церковь выступает против прививок.

Тульская Епархия заявляет, что все это не соответствует действительности. Напротив, церковь относится к вакцинации как к необходимой мере профилактики инфекционных заболеваний, отказ от которой может привести к тяжелым последствиям.