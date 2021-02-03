В Тульской области пьянка закончилась поножовщиной Фото: Алексей ФОКИН

В одном из поселков Суворовского района двое знакомых решили вместе выпить. После этого на бытовой почве у них случился конфликт. Один из мужчин решил применить в качестве «аргумента» нож: не менее трех раз он пырнул собутыльника в левое плечо и не менее одного раза — в грудь.

Подозреваемый заключен под стражу, суд над ним состоится в здании Суворовского районного суда.

Ему грозит 10 лет колонии с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.