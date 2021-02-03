Обезвоживание по-тульски: из-за коммунальной аварии часть города осталась без холодной воды Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тулагорводоканала, из-за аварийно-восстановительных работ на 2-м Лихвинском проезде, 35, с 10 часов в среду, 3 февраля, подачу воды приостановили в частном секторе по адресам: 1-й, 2-й, 3-й, 5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й и 11-й Лихвинские проезды, переулок Косой, Новорабочий проезд, вся улица Лихвинская, Ханинский проезд, 43.

О времени окончания ремонта не сообщается. После устранения аварии возможно временное ухудшение качества воды.