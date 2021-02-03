Сегодня, 3 февраля, тульский «Арсенал» сыграет с болгарской «Монтаной» в рамках предсезонки Фото: соцсети

В текущем чемпионате Болгарии в высшем дивизионе «Монтана» занимает 11 место из 14. На данный момент после 16 матчей на счету соперников «Арсенала» одержано 3 победы, 5 поединков сведено вничью и 8 проиграно.

В январе на сборах «Монтана» дважды проиграла – 1:2 «Младости» из Сербии и 1:3 «Балканам» из Косово, а также сыграла вничью 1:1 со «Сталью» из Польши.

Сам тульский «Арсенал» тоже с начала года успел провести два спарринга, добившись в каждом из них успеха с одинаковым счетом — 4:1 против македонского «Силекса» и клуба из Латвии «Лиепая».

С «Монтаной» арсенальцы сыграют впервые в истории. Матч начнется в 17.00 по московскому времени.