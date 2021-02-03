Бывшего начальника и инженера одной из организаций Тульской области осудили за мошенничество и воровство денег граждан Фото: Алексей ФОКИН

Судом установлено, что в 2019 году, располагая сведениями об имеющейся задолженности по оплате коммунальных услуг, должностные лица получили обманом от граждан деньги, которыми распорядились по собственному усмотрению.

До суда всем потерпевшим возместили 200 тысяч рублей материального ущерба. Однако оба должностных лица получили штрафы: 250 тысяч рублей и 150 тысяч рублей. Кроме того, еще два года им запрещено занимать должности в коммерческих организациях любой формы собственности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций.

До вступления приговора в законную силу виновные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.