Жители Щекина Тульской области выражают недовольство новым маршрутом автобусов до столицы региона

Жители Щекина Тульской области выражают недовольство новым маршрутом автобусов до столицы области Фото: Алексей ФОКИН

После закрытия автостанции «Заречье» и запуска «Северной» и «Восточной» большинство пригородных маршрутов поменяли конечные пункты, так чтобы минимально появляться на улицах Тулы.

При этом укоротили маршруты рейсовых автобусов большой и средней вместимости с наличием льгот. Ранее они разворачивались на остановке «Улица Мосина». Теперь же доезжают только до автовокзала. Совершенно очевидно, что с середины января щекинцам дальше приходится добираться уже на городском транспорте. В соцсетях с непривычки народ делится друг с другом впечатлениями: в маршрутках - отсутствие комфорта, давка, риск опоздать на учебу или работу, плюс дополнительные расходы.

Однако гораздо более странная ситуация сложилась с маршрутками № 114 и № 117. По словам щекинцев, они едут до остановки «Улица Мосина», высаживают всех пассажиров именно тут, после чего, не останавливаясь, порожняком, едут до автостанции «Северная», где отмечаются у диспетчера и возвращаются обратно до Мосина. Опять же без остановок, потому что запрещено. В данном случае разгрузки городских улиц не получилось — только проблемы для самих водителей и пассажиров, вырос интервал движения из-за «пустого» пробега...

Вообще-то укоротить длину щекинских автобусов пытались еще года три назад. Но тогда из-за волны народного недовольства от этой идеи отказались, еще не добравшись до воплощения идеи в жизнь. Теперь же, под эгидой открытия новых автостанций все-таки пошли на этот шаг. Насколько он верный, покажет время.