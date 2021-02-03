Житель Тульской области украл более 100 тысяч бутылок антисептика Фото: Алексей ФОКИН

Летом 2020 года мужчина вынес с одного из предприятий Новомосковска 110 424 бутылок антисептического геля ёмкостью 100 мл. На «дело» он прибыл сразу на грузовике с водителем, который ничего не знал о преступном умысле.

Антисептика было украдено на общую сумму почти три миллиона рублей.

Суд назначил этому «любителю чистоты» 5 лет колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован в установленном законом порядке.