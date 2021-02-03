Десять человек спасли из горящего дома в Тульской области
Фото: Алексей ФОКИН
В ночь на 3 февраля загорелась одна из квартир в доме на улице Ушинского в Алексине. Прибывшие на место семь пожарных расчетов справились с огнем лишь час спустя.
В плену пожара оказались десять человек, из которых трое — дети. К счастью, девятерых из них удалось эвакуировать по лестничному маршу, а одного погорельца вывели специалисты звена газодымозащитной службы.
Пострадавших нет, но в результате возгорания выгорели несколько квартир.