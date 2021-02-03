В ближайшие сутки температуру в Тульской области снова «качнет» до нуля градусов Фото: Алексей ФОКИН

Еще вчера на столицу региона обрушились сильные холода: утром было до -18. Деревья покрылись инеем, а в воздухе застыл плотный туман.

Однако уже сегодня, 3 января, заметно потеплело: к вечеру обещают уже до -2...-3. Будет высокая влажность воздуха — до 93%. Атмосферное давление ожидается ниже нормы: 739-741 мм рт.ст. Ветер подует южный со скоростью 3-4 м/с. Кроме того, ближайшие дни в Туле будут снежными.

А вот уже к 4 февраля в Туле и вовсе потеплеет до 0. Такие «температурные качели» синоптики связывают с глобальным потеплением. Как резкие изменения погоды напрямую влияют на состояние человека, пока не установлено. Однако многие жалуются на плохое самочувствие, особенную сонливость и усталость именно в такие периоды. Замечено, что особенно ярко выражено резкие перепады температур могут влиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями.

Примечательно, что резкий температурный «вираж» случится именно 4 февраля, после чего уже 5 февраля столбик термометра снова опустится до -13.