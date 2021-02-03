Тульские спасатели дезинфицируют от коронавирусной инфекции места массового пребывания людей

Тульские спасатели дезинфицируют места массового пребывания людей Фото: материалы пресс-служб

Только за минувшую неделю было задействовано 123 человека и 37 единиц техники, которые обработали 82 объекта на площади более 23500 квадратных метров.

В частности, была проведена санитарная обработка помещений и трибун «Ледового дворца», 34 детских садов и центров образования, 26 объектов социального обслуживания. Кроме того, на постоянной основе с целью противодействия распространения коронавирусной инфекции дезинфицируют общественный транспорт.

Обработка осуществляется средствами, которые безопасны для людей и животных. Тульские спасатели используют в работе электронные распылители, а также мобильные комплексы обработки.