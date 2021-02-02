Где в Туле 3 февраля отключат электричество: список адресов Фото: Алексей ФОКИН

По ряду адресов Тулы в среду, 3 февраля, планируется временное отключение электроэнергии из-за ремонтных работ. Они начнутся с 9:00 и завершатся к 16:00, а по некотором адресам уже к полудню.

Вот полный список отключений на 3 февраля:

ул. Металлургов, 47-б, 47-в; 2-й пр-зд Металлургов, 3-а, 3-б, 2, 7-а, 9, 9-а;

ул. Жаворонкова, 5;

ул. Гончарова, 8-19, 11-а, 19-а, 22; пр-зд Гончарова, 1-22; ул. Писемского, 17-37 (нечётн.), 28-а, 18-34 (чётн.); ул. Красина, 73, 75, 77;

ул. Гоголевская, 61-а, 25-а, 70, 76-а, 76, 74, 64-в, 68-а, 68-б, 68-в, 55, 78, 53-а, 53-в, 63, 53-б; ул. Бундурина, 13-28, 25-а; ул. Свободы, 13-31, 29-а; ул. Пушкинская, 33; у

л. Кирова, 142-156 (чётн.), 115-131 (нечётн.), 30, 125-а; ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.); ул. Декабристов, 54-108 (чётн.), 41-а, 41-75 (нечётн.), 94; ул. Марата, 156;

Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.); ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.); ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12; 4-й пр-зд, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б; ул. Н. Краснослободская, 40-52 (нечётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.);

Хомяково: ул. Хомяковская, 14-24 (чётн.), 23-33 (нечётн.);

ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.); ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 28-72 (чётн.), 57-а, 55-а, 64-а; ул. М. Смирнова, 83, 85, 68;

п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1-9 (нечётн.), 8; ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8; ул. Полевая, 1-9.