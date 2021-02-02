20 многодетных тульских семей судятся с городской администрацией Фото: соцсети

История вопроса: еще в 2013 году тульским семьям выделили земельные участки в Зареченском округе в качестве меры социальной поддержки. Однако до сих пор территории не обеспечили полной инфраструктурой. Кроме как электричества — с этим нет проблем — по сути ничего больше на подавляющем большинстве участков нет. Речь идет о водоснабжении, водоотведении, газоснабжении и транспортной доступности.

Теперь отчаявшиеся дождаться в разумные сроки все эти блага цивилизации туляки требуют через суд обязать администрацию города подвести коммуникации к участкам в течение года. По данным ответчика, работы в северной части Зареченского округа все эти годы ведутся. Но поэтапно - поэтапно из-за высокой стоимости. Так, в 2018-19 годах на территории проложено 5,5 километров сетей водоснабжения, и 11 участков уже могут подключиться к водопроводу. Но тут надо заметить, что всего участков выделено было более четырехсот. Поэтому в 2021 году для завершения строительства водопровода (еще 14,5 км) предусмотрено 36,6 млн рублей, в 2022 — 21,4 млн рублей, в 2023 году — 27,7.

От обустройства канализационной системы представители открещиваются — на таких территориях принято использовать локальные очистные сооружения, ямы, септики. Для этого собственники могут обратиться в управление по городскому хозяйству администрации Тулы.

Сейчас на площадке построили и сдали в эксплуатацию всего 32 дома. Поэтому сейчас администрация рассматривает вариант подвести магистральный газ только туда, где постоянно живут люди — так дешевле. Полный проект на 425 участков стоит почти 180 млн рублей. А в качестве временной меры владельцам участков предлагают безвозмездно предоставить твердотопливные либо электрические котлы.

До рассмотрения претензии по существу дело пока не дошло. Администрация подала ходатайство о переносе заседания, чтобы подготовить все необходимые для аргументированного ответа документов.