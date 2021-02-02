Украденный американцами тульский «Панцирь» оказался с ограниченными возможностями Фото: материалы пресс-служб

Под эгидой благих целей — чтобы вооружение не попало в руки местных боевиков — американские военные вывезли из Ливии российский комплекс ПВО "Панцирь-С1Э", разработку тульского Конструкторского бюро приборостроения.

Однако большинство экспертов склоняются к версии, что это ловко замаскированный промышленный шпионаж - в Пентагоне хотели разобраться с «начинкой» современного российского вооружения. Только вот узнать о новейших разработках им вряд ли удастся. По утверждениям специалистов, комплекс - всего лишь экспортный вариант, а, значит, имеет более ограниченные возможности по сравнению с «Панцирями», стоящими на вооружении российской армии.