В Тульской области осудили подростка, избившего отверткой знакомую Фото: Алексей ФОКИН

В Богородицке осудили подростка, напавшего с отверткой на свою знакомую. Происшествие случилось 18 октября 2020 года.

Будучи пьяным, 17-летний юноша поссорился со свой 18-летней знакомой. В ходе конфликта подросток 13 раз ударил девушку отверткой в голову, грудь, спину, шею и руки.

Потерпевшей удалось добежать до соседнего дома, где ей вызвали скорую.

По факту покушения на убийство завели уголовное дело. Его рассмотрели в суде и назначили парню шесть лет колонии.