Несколько сотен коммунальных объектов Тулы отремонтируют за счет взявших их в аренду предпринимателей Фото: Игорь Копытов

Речь идет об очистных сооружениях, котельных, тепловых, канализационных и водопроводных сетях в областной столицы, находящихся сейчас в собственности муниципального образования. Часть из них расположены в самой Туле, большая же - в поселках Маслово, Петелино, Клоково, Обидимо, Малахово, Барсуках, Октябрьском, Шатске и других.

Согласно условиям договоренности, инвестор получает право эксплуатации коммунальных объектов с извлечением от этого прибыли, но проводя взамен работы по реконструкции.