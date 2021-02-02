В Киреевском районе отремонтируют подъезд к населенному пункту Фото: Алексей ФОКИН

Киреевская межрайонная прокуратура Тульской области провела проверку исполнения администрацией Киреевского района законодательства о безопасности дорожного движения при содержании автоподьезда к селу Пятницкому Киреевского района. Прокуратура проверила, в каком состоянии находится дорога.

Выяснилось, что администрация работы по ремонту дороги не выполняла. Это привело к образованию на дорожном покрытии выбоин и ям. Это дело прокурор направил в суд с просьбой принудить ответственных лиц отремонтировать дорогу.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.