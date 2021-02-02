В Тульской области водитель нарушил ПДД и спровоцировал аварию Фото: материалы пресс-служб

1 февраля в 17:30 на улице Петра Смидовича в Ясногорске произошло ДТП. Мужчина на «Hyundai Solaris», выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества в движении другому автомобилю и столкнулся с «Chevrolet Cruze».

В результате аварии пострадал пассажир автомобиля «Chevrolet». Он получил различные травмы и был отпущен после оказания медицинской помощи.

Уважаемые водители, Госавтоинспекция предупреждает, что большинство аварий случается по причине несоблюдения ПДД. Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь. Соблюдайте скоростной режим и не переоценивайте свои возможности!