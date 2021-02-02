В правительстве Тульской области рассказали про запись на прививку от коронавируса на портале «Госуслуг» Фото: Николай ВИКТОРИАНСКИЙ

В здании правительства Тульской области 2 февраля рассказали, как записаться на прививку через портал Госуслуг. Этот вопрос прокомментировал министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков.

Записаться на «Госуслугах» на прививку можно как через мобильное приложение, так и просто на сайте. Для этого можно нажать на баннер «Вопросы по ковид». Откроется окно «записаться на прививку». Далее запись на прививку мало чем отличается от записи на обычный прием к врачу: вы также выбираете ,кому необходимо записаться, после чего можете выбрать пункт вакцинации из списка или найти на карте.

Если в тот или иной пункт нет записи, значит там пока кончилась вакцина или, при очень большом спросе, превышающем предложение, места на вакцинацию. В этом случае вы можете записаться в лист ожидания на портале: как только вакцину вновь поставят в пункт, медицинское учреждение свяжется с гражданином и пригласит на вакцинацию.