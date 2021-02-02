Чиновники Тульской области получили в 2020 году почти 17 миллионов рублей взяток Фото: Алексей ФОКИН

В 2020 году в Тульской области продолжило увеличиваться число преступлений коррупционной направленности. Правоохранительные органы региона возбудили 240 уголовных дел на эту тему. Общая сумма полученных взяток, которые удалось «перехватить», составляет 16,9 миллионов рублей.

Кроме того, увеличился и средний размер взятки: в 2019 году это число было ровно 43 тысячам, а вот в 2020 достигло 257 тысяч рублей за одну взятку.

Материальный ущерб по оконченным уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности превысил 46 млн рублей, из которых добровольно возмещено 16,4 миллионов рублей.

35 человек в Тульской области из-за подобных преступлений лишились свободы.