88 дел по нарушению требований санитарного законодательства рассмотрели в Тульской области в январе Фото: Алексей ФОКИН

В январе наступившего года Ефремовский районный суд Тульской области рассмотрел 88 дел об административных правонарушениях, связанных с невыполнением правил поведения и необходимых мероприятий в период повышенной готовности. В связи с этим могла возникнуть угроза распространения вируса.

Из них одно лицо повторно нарушило санитарные правила. Общий размер назначенных административных штрафов составил 200 000 рублей.