В Тульской области должностное лицо заплатит 20 тысяч рублей за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения

Дороги не были обработаны противогололедными средствами Фото: Алексей ФОКИН

В Каменском районе проверили, как для жителей обеспечивают безопасность дорожного движения в зимнее время.

В ходе осмотров и проверок выявлено, что, в нарушение требований закона, автомобильные дороги, проходящие по улицам Комсомольская, Тихомирова, Гагарина, Стадионный переулок в селе Архангельском Каменского района, не обработаны противогололедными средствами. Кроме того, проезжие части и обочины дорог засыпаны снегом, а это препятствует безопасному дорожному движению.

В настоящее время выявленные нарушения устранены. Должностное лицо органа местного самоуправления привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.