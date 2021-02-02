Под Тулой начались съемки фильма «Первый Оскар»: его бюджет 400 миллионов рублей

Фото: паблик в социальной сети "Кинокомиссия Тульской области при правительстве"

31 января в Тульской области начались съемки фильма, посвященного памяти фронтовых операторов, «Первый Оскар».

Съемки будут проходить с 7 февраля по 30 апреля 2021 года в городе Алексин. Общий бюджет фильма — 400 миллионов рублей.

Фильм основан на реальных событиях, он рассказывает историю создания документального фильма «Разгром немецких войск под Москвой». Это картина получила на 15-ой церемонии вручения премии «Оскар» главную кинонаграду Голливуда.

В фильме снимаются известные актеры российского кино: Андрей Мерзликин, Тихон Жизневский, Антон Момот, Дарья Жовнер.

Режиссер картины — Мокрицкий Сергей Евгеньевич, среди работ которого «Битва за Севастополь», «Черновик», «Я - учитель».