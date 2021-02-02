Футболисты тульского «Арсенала» стали зрителями традиционного товарищеского матча Фото: материалы пресс-служб

Эти поединки уже стали доброй традицией, причем побеждала, как правило, сборная администрации. Но на сей раз персоналу удалось навязать борьбу. Впрочем, руководители клуба сказали свое авторитетное слово, победив с результатом 12:8.

В дополнительном матче до двух мячей сборная сотрудников клуба открыла счет, но также уступила – 1:2.

Напомним, что 3 февраля у «Арсенала» очередной спарринг. Соперник - болгарский клуб «Монтана».