Тульские спортсмены завоевали медали во Всероссийском турнире по самбо Фото: материалы пресс-служб

В городе Домодедово Московской области с 29 по 31 января прошел Всероссийский турнир по самбо. Соревнования проходили среди юношей и девушек 2005-2007 г. Состязания были посвящены Дню работника прокуратуры Российской Федерации. В них приняли участие 278 человек.

Спортсмены МБУ СШОР «Юность» заняли следующие призовые места:

1 место – Абраменков Александр (+88 кг);

2 место – Кузнецов Егор (54 кг);

3 место – Деревянко Захар (49 кг), Колдашев Серафим (+88 кг).

Кроме того, теперь Александр Абраменков и Егор Кузнецов будут выступать на первенстве России по самбо среди юношей 15 - 16 лет, это честно завоеванное ими право. Первенство пройдёт в апреле 2021 года в городе Новороссийске.

Спортсменов подготовили тренеры Бородаенко В.Н., Ворфоломеев В.П., Самборский С.В.