Тульские спортсмены завоевали медали во Всероссийском турнире по самбо
Фото: материалы пресс-служб
В городе Домодедово Московской области с 29 по 31 января прошел Всероссийский турнир по самбо. Соревнования проходили среди юношей и девушек 2005-2007 г. Состязания были посвящены Дню работника прокуратуры Российской Федерации. В них приняли участие 278 человек.
Спортсмены МБУ СШОР «Юность» заняли следующие призовые места:
1 место – Абраменков Александр (+88 кг);
2 место – Кузнецов Егор (54 кг);
3 место – Деревянко Захар (49 кг), Колдашев Серафим (+88 кг).
Кроме того, теперь Александр Абраменков и Егор Кузнецов будут выступать на первенстве России по самбо среди юношей 15 - 16 лет, это честно завоеванное ими право. Первенство пройдёт в апреле 2021 года в городе Новороссийске.
Спортсменов подготовили тренеры Бородаенко В.Н., Ворфоломеев В.П., Самборский С.В.