Тульские парковки: в какие дни недели сложнее всего оставить на них машину Фото: Алексей ФОКИН

Согласно выводам ситуационного информационно-аналитического центра «Компас», в январе средняя загруженность парковок в Туле составила 31%.

Пик приходится на промежуток времени между 13:00 и 16:00 часами в будние дни. Найти свободное местечко, чтобы оставить автомобиль в центральной части города в этот период сложнее всего - загруженность парковок достигает 82%.

Кроме того, больше всего загружены парковки в Туле в понедельник, среду и пятницу.