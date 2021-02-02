Более шести десятков жителей Тульской области на минувшей неделе сели за руль в нетрезвом виде Фото: Алексей ФОКИН

В целом зафиксировано 12838 нарушений правил дорожного движения. Большинство из них были выявлены комплексами автоматической фотовидеофиксации – 10767. Преимущественно это превышение скорости, а также выезд на встречную полосу.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 62 водителя, которые находились за рулем в нетрезвом виде. 30 из них привлечены к ответственности за пьяную езду, 24 – за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, а восемь – за подобные нарушения привлекались к ответственности ранее.

Кроме того, 98 водителей оштрафованы за то, что не уступили дорогу пешеходам или другим автомобилям, имевшим преимущество в движении. 65 человек нарушили требования перевозки детей. Еще 23 - находились за рулем будучи лишенным прав.

179 автомобилей отправились на штрафстоянку.