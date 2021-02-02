В Тульской области объявлено метеопредупреждение: 2 февраля до 12:00 видимость будет ограничена туманом

Туман ожидается с видимостью 200-700 м Фото: Алексей ФОКИН

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до 12 часов 2 февраля в Тульской области ожидается местами туман с видимостью 200-700 м.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности! Помните, что туман — одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.

Будьте аккуратны и внимательны на дорогах, избегайте резких маневров, а также соблюдайте дистанцию.