Как в сказке: 2 февраля деревья в Туле покрылись живописным инеем, а в воздухе застыл туман

Уже с утра в городе резко похолодало до -18 Фото: Елизавета УТКИНА

Резкое похолодание пришло в Тулу. Ранним утром в столице региона температура опускалась до -18. Ненадолго выглянуло солнце, уступив права пасмурной погоде на весь день.

Утром в городе был туман и плохая видимость, такие погодные условия сохранятся до 12 часов.

Сегодня температура опустится до -12 днем, ожидается пасмурная погода. Атмосферное давление будет 747 мм рт.ст. Влажность воздуха до 88%. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный со скоростью 1,5-3,3 м/с.

Стоит отметить, что мороз надолго задержится в Тульском регионе. На ближайшие полторы недели тулякам точно стоит утеплиться.