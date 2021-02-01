Футболисты новомосковского «Химика-Арсенала» в домашнем контрольном матче сыграли вничью с обнинским «Квантом» Фото: материалы пресс-служб

Счет матча — 1:1. У хозяев на 75-й минуте отличился один из игроков, находящихся на просмотре, и почти сразу же, на 77-й «Квант» восстановил равновесие.

В составе «Химика-Арсенала» на поле вышли: в первом тайме — Телков, Ермолаев, Кулешин, Крюков, Харитонов, Набатов, Куль, Кудинов, 3 игрока на просмотре; во втором — Кеваев, Илюхин, Лобанов, Гребенщиков, Мингазов, Окорочков, Рожин, 4 игрока на просмотре.