Карта распространения коронавируса в Тульской области: подтвержденные случаи заболевания за весь период

Карта распространения коронавируса в Тульской области

Судя по опубликованной карте распространения коронавируса, на первом месте по числу заболевших находится сама Тула: там 12486 заболевших за весь период. На втором место Новомосковск — 2209 человек. Далее идет Щекинский район (1909 человек) и Киреевский (1884). Больше всего случае заражения, как видно, у прилегающих к Туле районах.

Меньше всего болеют коронавирусом в Арсеньевском районе Тульской области: там, согласно карте, зафиксировано всего 50 случаев.