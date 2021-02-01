Волейболистки «Тулицы-2» завершили домашний тур Молодежной лиги поражением Фото: соцсети

Подопечные Екатерины Осичкиной в заключительном матче 6-го тура проиграли команде из Казани со счетом 0:3 (16:25, 21:25, 15:25).

Напомним, что ранее, в рамках домашнего тура тулячки выиграли у «Динамо - Ак Барс - УОР» - 3:1 (25:18, 25:19, 19:25, 25:22).

Увы, обе игры с саратовским «Протоном-2» закончились поражением нашей команды — 0:3 (20:25, 23:25, 21:25) и 2:3 (25:20, 25:23, 18:25, 22:25, 9:15)

Таким образом, после 6 тура "Тулица-2", выигравшае только один из 4 матчей, с 9 победами в 18 играх занимает 9 место в Молодежной лиге.