На каких улицах Тулы отключат электричество 2 февраля Фото: Алексей ФОКИН

Плановые ремонтные работы на некоторых улицах Тулы 2 февраля приведут к вынужденному временному отключению электричества по ряду адресов. Работы связаны с устранением дефектов электрооборудования, обрезкой деревьев и прочими.

Отключения начнутся с 9 утра и полностью завершатся к 18 часам.

Публикуем полный список адресов, по которым планируются отключения:

ул. Литейная, 32, 32-а; ул. Луначарского, 63-а, 65;

ул. Металлургов, 47-в, 47-а, 47-г, 47-д; 2-й пр-зд Металлургов, 1-а, 5-а, 5-б;

ул. Мезенцева, 32;

ул. Металлургов, 72, 74, 76, 76-а;

ул. Металлургов, 32, 34, 36;

ул. Дальная, 7-43 (нечётн.), 8-48 (чётн.); ул. Яблочкова, 67-97, 101-129 (нечётн.);

Мясново: ул. Рогова, 52-58 (чётн.); 8-й пр-зд, 74; 9-й пр-зд, 53-а, 53-73 (нечётн.), 42-64 (чётн.); 10-й пр-зд, 41-63 (нечётн.), 44-а, 44-б, 44-в, 45-а, 46-а, 42-а, 42-60 (чётн.), 50-а; ул. Воздухофлотская, 84, 86, 57, 34-48 (чётн.);

ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул. Курская, 76-86 (чётн.);

ул. Будёного, 32-56 (чётн.), 34-а, 27-а, 19-43 (нечётн.); пер. Лагерный, 3-27 (нечётн.), 4-26 (чётн.); ул. Тимирязева, 15-33 (нечётн.), 18-34 (чётн.); ул. Л. Толстого, 34-68 (чётн.), 33-75 (нечётн.), 66-а, 69-а; ул. М. Смирнова, 26-40 (чётн.), 41-53 (нечётн.); ул. Оборонная, 52;

п. Менделеевский: ул. Шевченко, 1, 2; пер. Гоголевский, 1, 2, 3, 4; ул. Жданова, 3; ул. Менделеева, 1, 2.