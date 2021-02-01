В Тульской области раскрыто тяжкое преступление 14-летней давности Фото: материалы пресс-служб

В 2007 году жительницу Плавска доставили в бессознательном состоянии в Тульскую областную больницу. На лестничной площадке многоэтажного дома ее обнаружила соседка.

Как стало известно спустя 14 лет, женщину избил и выгнал на лестничную площадку ее муж. Преступление он совершил на почве ревности. В содеянном он признался следствию.

Сейчас следователем в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.