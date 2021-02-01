На вторых сборах тульский «Арсенал» разгромил латвийскую «Лиепаю» Фото: материалы пресс-служб

На сборе в Турции «Арсенал» победил «Лиепаю» из Латвии — 4:1, которая в прошлом сезоне финишировала на 5-м месте в своем национальном чемпионате.

У туляков в первом тайме дублем отличился Владислав Пантелеев — на 12-й и 24-й минутах, по году на счету Евгения Луценко (17) и Кирилла Панченко (88). Единственный ответный мяч в практически в конце игры забил Янис Икауниекс (85).

В составе «Арсенала» на поле вышли Нигматуллин (Левашов, 31), Бауэр, Бурлак, Григалава, Рассказов, Чаушич, Костадинов, Ткачёв (Э. Кангва, 46), Ломовицкий, Луценко (Панченко, 55); после 61-й минуты — Шамов, Григалава, Сокол, Довбня, Ковалев, Хлусевич, Громыко, К. Кангва, Коновалов, Э. Кангва, Панченко.

Следующий спарринг с «Монтаной» из Болгарии «Арсеналу» предстоит уже 3 февраля.