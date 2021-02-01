За прошедшую неделю в Тульской области поймали 62 пьяных водителя: 8 из них совершили это правонарушение повторно

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За прошедшую неделю, в период с 25 по 31 января, большое всего нарушений ПДД было связано с превышением установленной скорости и выездом на встречную полосу. 98 водителей за указанный период не предоставили преимущества в движении другим автомобилям, хотя по правилам обязаны были это сделать.

Кроме того, «популярностью» пользуется нарушение ПДД, связанное с тонировкой стекол в машине: таких насчитали 97.

В нетрезвом же состоянии за неделю было обнаружено 62 водителя: из них 8 ранее уже были замечены в подобном правонарушении, а 24 и вовсе отказались проходить медицинское освидетельствование.