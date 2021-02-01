В Тульской области из-за несоблюдения антикоронавирусных мер закрыли супермаркет Фото: соцсети

Сотрудниками регионального Роспотребнадзора была проведена проверка супермаркета «Парнас» (ООО «Контракт»), расположенного на улице Л. Толстого в поселке Первомайский Щекинского района. В ее ходе выявились множественнные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, не был организован входной фильтр с контролем за температуры сотрудников перед началом смены — в магазине просто не было термометра. Умывальник в туалете не был оборудован дозатором с антисептиком. Некоторые сотрудники работали без средств индивидуальной защиты - масок. В торговом зале не были установлены бактерицидные облучатели. Также в торговой точке не обнаружилось инструкции по применению дезинфицирующих средств.

В результате проверки составлен протокол об административном нарушении, согласно которому суд признал организацию виновной и принял решение приостановить деятельность супермаркета на 30 дней.